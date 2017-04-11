Yelkende şampiyonlar belli oldu

420 genelde Deniz Saltık-Aylin Tezol, 470 genelde Tora Kutoğlu-Bora Kütük, Laser Standard genelde Mustafa Çakır, Laser Standard gençte Berkay Abay, Pirat genelde Murat Suntay-A. Hüseyin Yanardağ, Finn genelde Mehmet Arif Erdem, RS:X erkekte Onur C. Biriz, RS:X genel ve RS:X kadında Dilara Uralp, RS:X genç erkekte Luis Göktepe, RS:X genç kızda Derin Günenç, RS:One erkeklerde Nikita Chetvernya, RS:One kadında Arya Şener, RS:One kadında Arya Şener, Techno293 U13 genel ve kızda Merve Vatan, Techno293 U15 genelde Miray Şakı, Techno293 U15 kızda Nehir Helvacıoğlu, Techno293 U17 genelde Batuhan Arslan, Techno293 U17 kızda Eda Yavuz Türkiye Şampiyonluğu unvanını hak ettiler.

Türkiye'nin en iyi yelkencileri İzmir'de belli oldu. TYF'nin 2017 faaliyet programında yer alan, yelkende şampiyonların belirlendiği "TYF Türkiye Şampiyonası"nda ilk haftada belli olan Optimist, Laser 4.7 ve Laser Radial sınıflarından sonra 420-470, Pirat, Laser Standard, Finn, RS:X, RS:One ve Techno293 sınıflarında da mutlu sona ulaşanlar belli oldu. Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlar sonrasında şampiyon olan sporcular kupalarına kavuştu.