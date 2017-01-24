Yelkende Kış Kupası Heyecanı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Kış Kupası, 444 sporcunun katılımıyla Çeşme'de başladı.



Yarışlar dolayısıyla Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübünde tören düzenlendi.



Törende konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, bu yıl düzenleyecekleri 4 ulusal yarışın 3'ünü Çeşme'de gerçekleştireceklerini belirterek, "Çeşme rüzgarında adil ve yüksek kaliteli yarışlar çıkarmak, sporcularımızın emeğinin gerçek karşılığını verebilmek en öncelikli konumuz. Bunun yanı sıra aynı lokasyonda milli takım kamplarımızın da yapılacak olması faaliyetlerimizde tasarruf ve kolaylık getirecek." dedi.



Çeşme'nin hem konaklama hem de altyapı yönüyle kendileri açısında çok avantajlı olduğuna dikkati çeken Akdurak, "Buradaki yapılanmanın benzerlerini en hızlı şekilde Muğla'da, Karadeniz'de ve Akdeniz'de de hayata geçirerek federasyonumuza yeni kamp tesisleri kazandıracağız." diye konuştu.



Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da bu tür organizasyonların Çeşme'de yapılmasından gurur duyduklarını belirtti.



Çeşme'de 11 gün sürecek yarışlarda sporcular; optimist, optimist junior, laser 4.7, laser radial, laser standart, 420, 472, pirat, RS: X, Techno 293 ve RS: ONE sınıflarında şampiyonluk için ter dökecek.