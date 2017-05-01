Yelkende Alican Kaynar'dan Büyük Başarı

Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası Hyeres Serisi Finn sınıfında milli sporcu Alican Kaynar, şampiyon oldu.



Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen şampiyonaya 19 ülkeden 34 yelkenci katıldı.



Alican Kaynar en yakın takipçisi Fransız Jonathan Lobert'e 8 puan fark atarak, 52 puanla altın madalyaya uzandı.



Şampiyonluktan sonra açıklama yapan Alican, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hedefi doğrultusunda önemli bir başarı yakaladığını kaydetti.