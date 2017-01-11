Yelkenciler Ödüllerini Aldı

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nün bu yıl 9'unsunu düzenlediği Regatta Yıl Sonu Ödülleri dağıtıldı.



Yelken ve İhtisas Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Regatta'16 Yıl Sonu Ödül Töreni, Tekirdağ Liman Başkanı Murat Gül, AK Parti İl Başkan Vekili Mülahim Kuru, Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü (TYİK) Komodoru Göksel Karaevli, Viskomodoru Bingül Uzel, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, hakemler ve velilerin katılımıyla yapıldı.



Törende, optimist erkekler sınıfında Meriç Erdağlı, optimist kızlar sınıfında Melek Pehlivanoğlu, optimist junior sınıfında Ege Ayyıldızbayraktar, Laser 4.7 sınıfında Yiğit Uzun ve Laser radial sınıfında Ramiz Berk Lafçı, Regetta'16 ödüllerinin sahibi oldu.



Tekirdağ Trofesi Ödülleri'nin de verildiği törende, optimist sınıfında Meriç Erdağlı, Laser 4.7 sınıfında Yiğit Uzun ve Laser radial sınıfında ise Ayşenur Orhan'a ödülleri teslim edildi.