Yelken: Kış Kupası

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Kış Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.



Optimist dalında 19 ilden 51 kulübün yanı sıra laser dalında ise 17 il 42 kulüpten toplam 447 sporcunun katıldığı yarışlarda heyecan sona erdi.



Organizasyonda sınıflarında genel kategorisinde dereceye girenler şöyle:



Laser standart: 1. Saffet Onur Bilgen, 2. Berkay Abay, 3. Mehmet Duran Dinç



Laser radial: 1. Nazlı Çağla Dönertaş, 2. Efe Alp Baltalı, 3. Ecem Güzel



Laser 4.7: 1. Yılkan Timurşah, 2. Yiğit Yalçın Çıtak, 3. Efe Ağan



Optimist: 1. Tansu Ern Şarlak, 2. Arda Göreci, 3. Umut Kartal