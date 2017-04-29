Yelken: Cfm-Bayk Kış Trofesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışları başladı.



Her ayağı iki günden oluşan organizasyonun 6. ayağına, farklı illerden 43 teknede yaklaşık 350'yi aşkın sporcu katıldı.



Üç sınıfta yapılan yarışlara ekipler, Bodrum-Köçek kayalıkları-Çelebi Adası-Bodrum rotasında hazırlanan yaklaşık 14 millik parkurda mücadele ediyor.



Yedi ayaktan oluşan organizasyonda 6. ayak yarışları yarın tamamlanacak.