Yelken: Cfm-Bayk Kış Trofesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları sona erdi.



Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen yarışlarda, 47 teknede yaklaşık 400 sporcu mücadele etti. Üç sınıfta yapılan yarışlarda, sporcular dereceye girebilmek için farklı rotalarda yelken açtı.



Renkli görüntülerin oluştuğu 5. ayak yarışlarında IRC-A 0 grubunda "Arkas-Flying Box" isimli teknenin ekibi birinci oldu.



IRC-A 1'de "Mad X-Fraktal Studios", IRC-A 2'de "Marina Vista Keyif 60", IRC-A 3'te "Yedi Mavi-Shak Shuka", IRC-A 4'te "Exit", IRC-B 1'de "Singlestar", IRC-B 2'de "Blues 1-Çorlu Sailing Team" ve destek sınıfında "Navita" isimli tekne birinci sırayı aldı.



Toplam yedi ayaktan oluşan kış trofesinde 6. ayak mücadelesi, 29-30 Nisan'da yapılacak.