Yeldeğirmeni Caz Baharı" 30 Nisan'da Yapılacak

Uluslararası Caz Günü etkinlikleri kapsamında, Kadıköy'de "Yeldeğirmeni Caz Baharı" festivali sanatseverlerle buluşacak.



Konserlerin yanı sıra fotoğraf sergisinin de yer alacağı sokak festivali, caz gününün kutlandığı 30 Nisan'da yapılacak.



Beş farklı mekanda gerçekleşen mini festival, Yeldeğirmeni sokaklarını caz müziğiyle dolduracak.



No 39'da saat 11.00'de DJ Barthez eşliğinde Caz Brunch ile başlayacak etkinlik, The Badau İstanbul'da açılacak fotoğraf sergisinin ardından "TheDuo" ve Baturay Yarkın, İpek Göztepe konserleriyle devam edecek.