Yelda Çetiner ile Nisan ve Mayıs Ayı Holistik Nefes Koçluğu Eğitim Programı

" Uluslararası Sertifikalı Holistik Nefes Koçluğu" eğitimim, merkezi Amerika'da bulunan "QUANTUM INTEGRAL MEDICINE CENTER" ve DR. MICHAEL WAYNE işbirliğiyle sertifikalandırılmaktadır.



EĞİTİMCİ



Yelda Çetiner



HOLİSTİK NEFES NEDİR, HOLİSTİK NEFES TERAPİSİ NEDİR, NE İŞE YARAR?



**Çalışmalarım bilimsel temellere dayalı; dünya sağlık örgütünün öngördüğü doğal diyafram nefesini, nefes tekniklerini, eski uygarlıklara ait öğretilerin bugüne uygulanmış sentezlerini (holistik nefes terapisi), rezonans yasası ve nefes ilişkisini, farkındalık çalışmalarını içeren bir bilgi bütünüdür.



Sayısız nefes teknikleri dışında doğru nefes tektir ve dünya sağlık örgütünün (who) de tanımındaki gibi doğru nefes eşittir diyafram nefesidir.



Yani annemizden doğar doğmaz aldığımız o yalın haliyle kullanıldığında sağlıklı, huzurlu, mutlu ve farkındalığı yüksek bir yaşam sürebiliriz.



Holistik nefes bütünsel sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak, egzersizler öğrenilip düzenli bir şekilde uygulandığında doğal nefesimizi hayatımıza geçiririz.



Holistik nefes terapisi geleneksel ve modern nefes tekniklerinin harmanlandığı, farklı bilgiler ve deneyimlerle sentezlenmiş bir bilinçaltı temizliği çalışmasıdır.



Kendini keşfetmek, potansiyellerinin farkına varmak, korkularla yüzleşmek ve temizlemek, endişe kaygı giderilmesi, geçmişi affetmek ve şifalandırmak, kabule geçmek, eskiye ait kök inaçların temizliği, botox ve detox etkileri, birçok alışkanlığın giderilmesine yardımcı olmak, kurban bilincine son vermek, ilişkilerin iyileşmesi gibi birçok konuda etkili olan holistik nefes terapisi çağlar boyu kullanılmış ve modernize edilip, sentezlendikten sonra modern tıptan da onay görmüş bir çalışma bütünüdür.



HEDEF KİTLE



Nefes koçluğu eğitimi, kişisel gelişim alanında hizmet veren; NLP



yaşam, öğrenci ve kuantum koçlarına ve diğer alanlarda eğitim



veren; kişisel gelişim uzmanlarına, psikolog, öğretmen, psikolojik danışman, spor eğitmeni, spor akademisi öğrencilerine, enerji terapistlerine ve doğru nefes çalışmaları ile mesleğine artı kazandıracak,



kendini geliştirmek isteyen herkesi geliştirmek isteyen bir programdır.



SÜREÇ



Eğitim 4+2 veya 3+3 gün seçeneğinden oluşmaktadır. Tam gün olarak nefes atölyesinde asistanlık yapılarak tamamlanmaktadır.



Eğitim saati 10.00-17: 00 arası gerçekleşmektedir.



GETİRDİĞİ YETKİNLİKLER/HEDEFLER



• Nefes Koçluğu sistemini nefes tekniklerini ve holistik nefes terapisini öğrenebilecek ve uygulayıcı olabilecek,



• Mevcut mesleğinize nefes koçluğunu entegre edebilecek,



• Çalışanlarımızın potansiyellerini geliştirebilecek,



• Nefes koçluğunu yaşamımızın tüm alanlarında uygulayabilecek,



• Performansınızı birkaç katına çıkarabilecek,



• Hayattan beklediklerinizi nasıl istemeniz gerektiğini öğrenecek,



• Bütünsel sağlık açısından zihin, beden, ruh üçlüsünü denge ve uyumunu sağlayacak,



• Nefes atölyeleri başlatabilecek, bireysel ve grup nefes eğitimleri verebilecek.



AMAÇ



Çoğu kişi kısıtlı nefes aldığının farkında bile değil. Bir düşünce veya hayalin, mutluluk, sevinç, üzüntü, huzur gibi duyguları etkilediği gibi ruhsal durumumuzun da nefesimizi mevsimlerin



değişimi kadar etkileyip, değiştirdiğinin bilincinde misiniz?



Bu anlamda nefes eğitimi çok geniş bir alana hizmet eder. Nefes koçluğu eğitiminden bir süre sonra bilgilerinizi diğer koçluk bilgilerinizle sentezleyip danışanlarınızla paylaşabilirsiniz.



Hayatınızı tazelemek, denge, huzur, mutluluk için kısacası kendinizi doğadan bir parça olarak hissetmek için pür nefesler dileriz.



Çalışma etkinliğimiz 10 kişi ile sınırlıdır.



Etkinliğimiz randevuludur, Randevularınız ve sorularınız için;



Nil Tavelli



0532 295 62 48



0212 466 4141



www.zihinvebeden.com



www.facebook.com/zihinvebeden



www.instagram.com/zihin_ve_beden_nil_tavelliwww.twitter.com/ZihinveBeden



Zihin ve Beden Danışmanlık ve Akademi



İncirli cad. No: 43/2 Da: 13 Dilek pastanesi yanı Bakırköy/ İstanbul



Kurumumuzda yapılan eğitimler ve uygulamalarda teşhis veya tedavi uygulanmamaktadır. Web Sayfamızda bulunan bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılamaz. Tanı ve tedavi, mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen önce doktorunuza danışınız.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Zihin ve Beden Danışmanlık Akademi



Mekan Adresi : İncirli Cad. Sinan Ap. No: 43 Daire: 13 Bakırköy/ İstanbul



Başlangıç Saati : 09.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 31.05.2017 17: 00: 00



Kategori : YELDA ÇETİNER İLE NİSAN VE MAYIS AYI HOLİSTİK NEFES KOÇLUĞU EĞİTİM PROGRAMI



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır