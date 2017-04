Yel Değirmeni Sosyal Tesisinin Temeli Atıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Yel Değirmeni Sosyal Tesisinin temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un katıldığı tören ile atıldı. 3 milyon 610 bin liraya mal olacak olan ve 7 ayda tamamlanması planlanan tesiste vatandaşlar Ramazan ayında çay içebilecekler.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Yel Değirmeni Sosyal Tesisinin temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un katıldığı tören ile atıldı. 3 milyon 610 bin liraya mal olacak olan ve 7 ayda tamamlanması planlanan tesiste vatandaşlar Ramazan ayında çay içebilecekler. Karesi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde inşa edilecek olan tesisin temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı



Tesis 4 bin 100 metrekarelik alana inşa edilecek



Törende bir konuşma yaparak tesis hakkında bilgiler veren Başkan Uğur, tesisin 4 bin 100 metrekare alan üzerinde inşa edileceğini söyledi. Tesisin 600 metrekare kapalı kafeteryaya sahip olacağını ifade eden Uğur, "150 metrekare yarı açık kafeterya, 2300 metrekare peyzaj alanı, 180 metrekare çocuk oyun alanı, 800 metrekare yeşil alan, mevcut Yel Değirmeni restorasyonu, 76 adet kentsel donatı alanı, 12 araçlık otopark, 660 çalı ağaç ve bitki türü ile 800 adet yer örtücü bitki türü tesiste olacak. Burada Adnan menderes'e yakışır bir tesis yapıyoruz. Yel Değirmeni'nin de restorasyonunu yapıyoruz. Bütün Adnan Menderes Mahallesi sakinleri huzur ile burada vakit geçirecek. Ramazan'da tesislerimizde çay içeceğiz" diye konuştu.



Büyükşehir'in 843 milyon liralık yatırımlarını Cumhurbaşkanı açtı



Balıkesir'in büyüyüp geliştiğini ve yatırımların yapıldığını aktaran Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: "Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız yeni Devlet hastanemizin açılışı yaptı. Aynı zamanda Balıkesir Belediyesi'nin de 843 milyon lira tutan yatırımlarının açılışını yaptı. Balıkesir coğrafi konumu itibariyle önemli bir yerde bulunuyoruz. Bir taraftan otoyol inşatları devam ediyor. Osmangazi Köprüsü, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın temelini attığı Çanakkale Köprüsü. Arkasından gelecek Balıkesir- Çanakkale Otoyolu ve hakikaten Balıkesir bir cazibe merkezi haline geliyor. Şehir gelişiyor. Kuva-yi Milliye ve 15 Temmuz kavşakları. Eski Doğumevi'nin olduğu yerdeki kavşak düzenlemeleri. Daha sonra yapacağımız Valilik önü kavşağı, İstasyon önündeki dalçıklar yapılacak. Yine Roman vatandaşlarımızın evlerinin bulunduğu yerden yol geçeceği için daha önce istimlak yapılan ama bugüne kadar hiçbir belediyenin yapamadığı işleri Büyükşehir başardı. Şuanda en az 50 Roman vatandaşımızın yaşadığı 34 müstakil konutun inşaatı bitti, elektriği bağlandı. Doğalgaz sobaları bağlandı. Onları da birkaç güne taşıyacağız. Oradaki Rüzgar Caddesi'ne bir kavşak düzenlemesi yapacağız. Balıkesir yaşanılabilir bir kent olsun. Her şeyi ile yeşil alanlarıyla, sosyal hayatıyla, üniversitesiyle, her şeyiyle yaşanılabilir bir şehir haline geldin. Tüm gayretlerimiz bunun için".



Yatırımcılar Balıkesir'e akın ediyor



Sabah yeni bir sanayi tesisinin açılışını yaptıklarını ifade eden Başkan Uğur, devletin yapmış olduğu yollar, üniversiteler, hastaneler, barajlar, göletler ve Balıkesir'in üretim ve tüketim bölgelerine yakınlığı sebebiyle ilin değer kazandığını söyledi. Balıkesir'e olan teveccühün arttığını belirten Uğur, "Birçok sanayici Organize sanayi Bölgesi'nden yer alıyor. Aynı şekilde Bandırma, Gönen ve Dursunbey'deki OSB'lere talep var. İstanbul'daki Gebze bölgesindeki sanayiciler, Balya ilçemizden 5 bin dönümlük Organize Sanayi Bölgesi istiyor. Balıkesir yükselen değer ve parlayan yıldız. Sanayicinin büyük talebi olan Balıkesir'i güzel bir şekilde imar etmek istiyoruz" dedi.



Başkan Uğur'un konuşması ardından duaların okunması ile tesisin temelleri atıldı. Temel atma törenine Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir genel sekreteri Osman Yenidoğan, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR