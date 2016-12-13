Yekta Kurtuluş'tan Sneijder'a Gönderme! Yekta Kurtuluş Kimdir?

Yekta Kurtuluş'tan Sneijder'a gönderme. Yekta Kurtuluş'un açıklamaları Fenerbahçelileri kızdırdı. Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ceza sahası dışından attığı golle galibiyeti getiren Yekta Kurtuluş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Arena'da Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Wesley Sneijder'in attığı 2 golün hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulunan Yekta Kurtuluş, "Fenerbahçe'ye attığım golün mesajını birazdan Sneijder'e göndereceğim, görmüştür zaten" ifadelerini kullandı.

SNEIJDER'A GOLÜ GÖNDERECEĞİM

Sneijder'in gollerine örnek olduğunu dile getiren Yekta Kurtuluş, "Benim için ender görülen bir goldü. Çok güzel bir gol oldu. Sneijder'e golü göndereceğim, mesaj atacağım. Örneğim bu oldu" şeklinde konuştu.

YEKTA KURTULUŞ KİMDİR?

Yekta Kurtuluş'un Sneijder ile ilgili açıklamaları Fenerbahçelileri kızdırdı. Yekta Kurtuluş 11 Aralık 1985 İzmir doğumludur. Süper Lig ekiplerinden, Antalyaspor'da forma giymektedir. Yekta Kurtuluş, 11 Aralık 1985'te gazeteci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Özel okullarda eğitim alan Yekta, eğitimine Ege Üniversitesi BESYO'da devam etti. Futbola ise İzmirspor'nun altyapısında başladı ve burada İzmirspor'un çesitli altyapı ve amatör takımlarından oynadıktan sonra 2004 senesinde İzmirspor'un A takımına geçti ve burada üç sezon boyunca düzenli olarak oynama fırsatı buldu. Kariyeri boyunca hiçbir genç millî takımında görev almamasına rağmen 17 Kasım 2010 Hollanda ile oynanacak hazırlık müsabakasi için Türkiye A Millî Takım'ına davet edilmiştir. 1-0 kaybedilen bu müsabakada 83. dakikada oyundan çikan Hamit Altintop yerine oyuna girmiş ve ilk kez millî takım formasını giymiştir.



