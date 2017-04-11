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Yeka'da Önlisans Başvurusunu Geciktirene Ceza
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Yeka'da Önlisans Başvurusunu Geciktirene Ceza

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamasında 45 gün içinde elektrik üretim önlisans başvurularını yapmayan şirketlere para cezası uygulanacak.

Yeka'da Önlisans Başvurusunu Geciktirene Ceza

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamasında 45 gün içinde elektrik üretim önlisans başvurularını yapmayan şirketlere para cezası uygulanacak.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının, YEKA Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, YEKA uygulamasında elektrik üretim faaliyetinde bulunmak için önlisans başvurusu yapmaya hak kazanan şirketlerden, 45 gün içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) başvuruda bulunmayanlara para cezası verilecek.

Süresi içerisinde önlisans başvurusu yapmayan şirketlere uygulanacak ceza miktarı, YEKA'ya ait kurulu güç, tahsis edilen toplam YEKA kapasitesine bölünecek ve buradan elde edilen değer, güncel teminat mektubu tutarıyla çarpılarak yansıtılacak.

Söz konusu tutarın 15 gün içinde ödenmemesi halinde, bu miktar kadar teminat mektubu irat kaydedilecek ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tanınan bağlantı kapasitesi dahil tüm haklar kendiliğinden sona erecek.

Aynı cezai işlem, EPDK'ya önlisans başvurusu yaptıktan sonra 3 aylık süre içinde eksik evraklarını tamamlamayan şirketlere de uygulanacak.

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