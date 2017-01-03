Yegitek Genel Müdürü Tırnakçı'dan, Vali Gül'e Ziyaret

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEGİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ve beraberindeki heyet Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Genel Müdür Bilal Tırnakçı, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile bir protokol hazırlığı içerisinde bulunduklarını ifade ederek, "Şuan 5 üniversite ile görüşüyoruz. Bakanlığımızın kullandığı birçok sistemi eğitim fakültelerine ders olarak koymak istiyoruz. Bu dönem seçmeli seneye de zorunlu ders yapacağız. Bunu biz öğretmeye çalışıyoruz. Bu hem zaman kaybına neden oluyor, hem de adaptasyonu zorlaştırıyor. Bizim için e-okul, Mebbis gibi sistemler çok önemli. Öğretmen, e-okuldan çocukların notlarını ve devamsızlıklarını giriyor. Ancak bunu öğrenmesi zaman alınca sorunlar ortaya çıkabiliyor. Onun için bakanlığımızın kullandığı sistemleri üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde seçmeli ders olarak vermek istiyoruz." dedi.



Vali Davut Gül ise eğitimin her geçen gün gelişip çağ atladığını vurgulayarak, teknolojik imkanların kullanılmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığının yenilik ve eğitim teknolojileri ile velileri, öğrencilerinin durumları hakkında anında bilgilendirdiğini vurgulayan Gül, özellikle akıllı tahta uygulamasının da yaygınlaşması ile eğitim kalitesinin arttığını bunun da öğrencilerin genel durumuna yansıdığını söyledi.



Cumhuriyet Üniversitesi ile yapılan protokolün önemine de değinen Gül, bu anlaşma ile bakanlığın kullandığı tüm sistemleri eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin kolaylıkla anlayacağını ve okullarda zaman kaybı da yaşanmayacağını belirtti. - SİVAS