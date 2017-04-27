Yeğenini Öldüren Firari, 11 Yıl Sonra Sahte Kimlikle Yakalandı

ŞANLIURFA'da tartıştığı yeğeni Mustafa Işıkay'ı bıçakla öldürdükten sonra kaçan Abdurrahman Işıkay, 11 yıl sonra özel oluşturulan ekip tarafından İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.



İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun geçmiş tarihlerde işlenen ve aydınlatılmayan cinayetlerle ilgili talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, Kendirci Mahallesi'nde 2006 tarihinde, para anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Mustafa Işıkay'ı ekmek bıçağıyla öldürüp ortadan kaybolan Abdurrahman Işıkay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Özel ekip, 2 ay süren çalışması sonucu cinayet şüphelisi Abdurahman Işıkay'ın İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Şanlıurfa'dan İstanbul'a gidip Işıkay'ı sahte kimlikle yakaladı. Şanlıurfa'ya getirilip sorgulanan ve suçunun itiraf ettiği belirtilen Işıkay, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - Şanlıurfa