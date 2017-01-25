Tümü kendi şarkılarından oluşan dünyalı indie müzik grubu Yega, 25 Kasım'da Altkat Sanat'ta sizlerle buluşuyor.



"Dinle... Müziği hisset, hissettiklerin senden başkası olamaz. Çok da uzaklaşmış değiliz. Karşılaştığımızda hatırlayacağız birbirimizi. Beraber yaşadık, beraber güldük ve ağladık. Beraber zapt ettik umudu. Beraber düştük ve beraber ayağa kalktık. Aşk zamanda hisler ışığın hızını geçti geçeli biraz yalnızlaştık. Şimdi yeniden, en güzel adımlarda buluşmaktayız. Bu yüzden dört harfle Yega, dört kelimeyle Yeniden En Güzel Adımlar'ız."



Yega 2016 Ekim ayı sonunda İstanbul'da kuruldu.