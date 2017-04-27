Yediselviler Ve Sıracevizler'e Modern Dönüşüm

Kentsel dönüşüm projeleri ile ilçeyi geleceğe taşıyan Yıldırım Belediyesi, dönüşüm uygulamalarından birisini de Sıracevizler ve Yediselviler mahallelerinde gerçekleştirecek. İki mahalleyi kapsayan projenin imar planları, kentsel tasarım ve mimari avan çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında 133 bin 500 metrekarelik alanda mevcut 953 binanın yerinde depreme dayanıklı, güvenli ve modern binalar yükselecek. Yediselviler-Sıracevizler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İlçemizin yüzde 33'ünü kapsayan dönüşüm projesinde diğer bölgelerimizde olduğu gibi bu bölgede de modern şehirleşme uygulamalarını ve planlama yöntemlerini uyguluyoruz. Proje tamamlandığında bu bölgede yaşayan bin 152 vatandaşımız modern şartlarda inşa edilmiş binalarda yaşayacak" dedi.

planli yapilar yaşam standartlarini yükseltecek

Dönüşüm projesinin tamamlanmasıyla birlikte Sıracevizler ve Yediselviler mahallelerinde ideal yaşamın ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İki mahallemizin çehresini değiştirecek dönüşüm hamlesi sayesinde buradaki yapılar yerini planlı yapılara bırakacak. Plansız yapılaşmanın oluşturduğu kötü görüntüye son vererek insanlarımızın yaşam kalitesini yükselteceğiz" diye konuştu. Bölgede fiziki dönüşümü sosyal donatı alanlarıyla bütünleştirerek vatandaşların yaşamaktan mutlu olacağı bir yaşam alanına dönüştüreceklerini de aktaran Başkan Edebali, "Mahalle kültürünü canlı tutarak ilçemizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştireceğiz. Ayrıca insanlarımızın mağdur olmayacağı bir kentsel dönüşüm gerçekleştirerek tüm beklentilere cevap vereceğiz. İnsanı ön planda tutan hizmetlerimizle Yıldırım'ın değerini her alanda yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.