Yediselviler Aile Sağlığı Merkezine Kavuşuyor

İnsan odaklı belediyecilik yönetimi anlayışıyla hizmetleri birbiri ardına hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, sağlık alanında önemli bir merkezi daha ilçeye kazandırıyor. Yediselviler Mahallesi'nde yapımına devam edilen aile sağlığı merkezi tamamlandığında bölgede yaşayan vatandaşlara önemli imkanlar sağlayacak. Hayatın her alanında olduğu gibi sağlıkta da öncü projelere imza atmaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yapım aşamasında olan aile sağlığı merkezimiz Yediselviler mahallemize değer katacak. Modern binamızda vereceğimiz sağlık hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırarak yaşam kalitelerini yükselteceğiz" dedi.

KESİNTİSİZ VE HIZLI SAĞLIK HİZMETİ

Yıldırım Belediyesi tarafından inşası süren Yediselviler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi hakkında bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yapımını sürdürdüğümüz aile sağlığı merkezimiz 390 metrekare alanda hizmet verecek. Binanın içerisinde 4 adet muayene odası, eğitim toplantı odası, bebek ve çocuk izleme odası, gebe izleme ve aile planlama odası yer alacak" diye konuştu. Merkezde ayrıca laboratuvarın yanı sıra engelliler için poliklinik odasının da olacağını belirten Başkan Edebali, "Öncelikli hizmet grubumuzda yer alan çocuklar, gençler, kadınlar ve engellilerimizle birlikte 7'de 70'e tüm vatandaşlarımız merkezimizden faydalanabilecek. En ince ayrıntısına kadar düşündüğümüz modern binamızda en iyi imkanları sunacağız. Amacımız insan sağlığının her şeyin önünde olduğu bilinciyle insanlarımıza kesintisiz sağlık hizmet vererek Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayıp, sağlık hizmetinin ulaşmadığı vatandaşımız kalmayacak" şeklinde konuştu.