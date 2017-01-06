Yedinci ODD Gladyatör Ödülleri Rekabet Dolu Bir Finalle Belirlendi

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin yedincisi çekişmeli bir finale sahne oldu.

Ceyda Düvenci ile Kadir Çöpdemir'in sunuculuğunu gerçekleştirdiği geceye, Kadir Çöpdemir'in ekibiyle törene özel olarak hazırlanan eğlenceli filmler renk kattı.

Otomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri" çekişmeli bir ödül töreniyle seçildi. Bu yıl 7. kez düzenlenen gecede, yılın en başarılı marka ve çalışmaları ödüle layık görüldü. 5 Ocak 2017 gecesi The Grand Tarabya Otel'de gerçekleşen törene, ODD üye markaları, Otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Sektörün "En" lerinin belirlendiği Gladyatör Ödülleri Gecesi bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Gecenin ana sponsoru Brisa/Bridgestone da ödül törenine sürpriz bir hediye ile heyecan kattı.

"Otomotiv sektörü, ekonominin lokomotifi unvanını hak ediyor"

Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün geleneksel organizasyonlarından biri haline gelen Gladyatör Ödülleri'nin yedincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sektörün, 'ekonominin lokomotifi' unvanını nasıl hak ettiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"2016 yılında yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı bütünsel istihdam, otomotiv sektörünün ekonominin lokomotifi unvanının en büyük kanıtı. Sektör mütevazi adetlerden, 1 milyona yakın, artık sürdürülebilir diyebileceğimiz bir piyasa seviyesine ulaştı. Ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörü konumunda ve Türkiye ihracatının yüzde 16'sını gerçekleştiriyor. Gayri safi yurt içi milli hasılaya yaklaşık yüzde 5 oranında katkıda bulunuyor. 2015 yılında gerçekleşen büyümenin neredeyse yarısı otomotiv sektöründen gelmişti. 2016'nın da benzer seviyede olacağını düşünüyorum. Sektörün 2016 yılı dış ticaret fazlası ise 2 milyar dolar civarında."

"Zorlu bir yılı geride bıraktık"

Sadece sektör olarak değil ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini söyleyen Mustafa Bayraktar konuşmasına şöyle devam etti:

"İçeride ve dışarıda yaşanan gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında yer alıyoruz. 2016'da her ay farklı gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Son çeyrekte gelen ÖTV artışı ise maalesef sektörde talebin yavaşlama eğiliminde olduğu bir zamanda, stok seviyelerininin en yüksek olduğu dönemde bizi yakaladı. 2017, tahminlerimize göre kolay bir yıl olmayacak ama ekonomimizin büyümeye devam edeceğine inanıyorum."