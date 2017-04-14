Yediler Parkı'nın Havuzları Bitti, Yürüyüş Yollarına Başlandı

Bozüyük Belediyesi tarafından Yediler Mahallesi'nde yapımına başlanan Yediler Parkı havuzunun beton imalatı sona ererken yürüyüş yollarının yapımına başlandı.



Yeşil alan çalışmalarına büyük bir önem veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatlarıyla yapımına başlanan Yediler Parkı'ndaki çalışmalar kesintisiz olarak devam ediyor. Doğal göletin taş döşeme çalışmaları devam ederken kuru havuz sisteminin karkasları tamamlandı. Yürüyüş yollarının yapımına başlanan çalışmalarda bordürler döşenirken çalışmalar peyzaj düzenlemelerinin ardından sona erecek.



3650 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan Yediler Parkı alanının içerisinde sağlıklı yaşam alanı ile koşu parkuru, doğal gölet ve şelale, çatılı piknik masaları, çocuk oyun grubu, dekoratif ahşap köprüler ve seyir alanı, kuru havuz ve oyun alanları yer alıyor. Parkın tamamlanarak hizmete sunulması ile birlikte Yediler Mahallesi, Bozüyük'ün gözde mekanlarından biri haline gelecek. - BİLECİK