Yedikuyular Kayak Merkezi Için Imzalar Atıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yedikuyular'da yapılacak olan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi yapımı için sözleşme imzalandı.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un seçim çalışmaları sırasında vaadettiği projelerden olan Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezinin sözleşmesini imzaladıklarını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi olarak bölgenin büyük bir ihtiyacını karşıladıklarını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:



"Bu bölgede bu hinterlandda böyle bir kayak merkezi bulunmamakta. Bölgenin bu ihtiyacını bu projemizle gerçekleştirmiş oluyoruz. Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezimizin yapım işinin ihalesini 8 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdik ve ihale Halatlı Taşımacılık uhdesinde kalmıştır. 11 milyon 823 bin Türk Lirası gibi gerçekten düşük bir bedelle ihalesini yaptık. Bugün de Halatlı Taşımacılık firmasıyla sözleşme imzalıyoruz."



Yedikuyular'da yapılacak olan Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezinin, günlük 2 bin kayakçı olmak üzere 5 bin kişi kapasiteli olarak hizmet sunacağı, 250 kilometre yarıçaplı bölgede tek kış sporları tesisi olma özeliği taşıyacak tesisin, kış sporları alanında her yıl yaklaşık 4 ay faal hizmet vereceği bildirildi.