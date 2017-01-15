Yedikleri Balıktan Zehirlendiler

Eskişehir'de yedikleri balıktan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde balık yiyen G.U. ile A.U., bir süre sonra rahatsızlandı. Kendi imkanlarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen iki vatandaş tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR