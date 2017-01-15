Eskişehir'de yedikleri balıktan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde balık yiyen G.U. ile A.U., bir süre sonra rahatsızlandı. Kendi imkanlarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen iki vatandaş tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Yedikleri Balıktan Zehirlendiler
Eskişehir’de yedikleri balıktan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.
Eskişehir'de yedikleri balıktan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.
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