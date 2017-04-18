Yedi Kocalı Hürmüz' Ortaca'da Sahnelenecek

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Sığla Tiyatro Topluluğu tarafından Yedi Kocalı Hürmüz oyunu sahnelenecek.



Ortaca Kent Konseyi Eğitim ve Kültür Çalışma Gurubu Sığla Tiyatro Topluluğu 1 senelik gurup çalışması ile hazırlanan oyunu 21-22 Nisan tarihleri arasında Ortaca Ortaokulu Konferans Salonunda sahneleyecek.



Sığla Tiyatro Topluluğu üyesi Cömert Kozak, Ortaca Folklor Araştırma ve Eğitim Derneği ile Ortaca Kent Konseyinin katkılarıyla, Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış Yedi Kocalı Hürmüz oyununu Ortacalı tiyatro severler ile buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kozak, bölgede yaşayan sanatseverleri oyuna davet ettiklerini ifade etti.



21 ve 22 Nisan tarihlerinde saat 20: 30'da başlayacak oyunda sahne alacak isimler ise şu şekilde; Asiye Turbalıoğlu, Neslihan Çakır, Dilan Başak Uludağ, Özcan Taluy Koç, Uğur Özbağ, Onur Can Şaşmaz, Onur Yılmaz, Kenan Turbalıoğlu, Cömert Kozak, Baran Kayaoğlu, İzzettin Gülşen, Gül Bülbül, Sezin Kanneci, ElfideDuru, Sabriye Künkçü - MUĞLA