Yedi Kocalı Hürmüz

Sahne Tozu Tiyatrosu "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunu ile Haldun Dormen Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyorYazan: Sadık ŞendilYönetmen: Çağlar İşgören19.

Yedi Kocalı Hürmüz

Sahne Tozu Tiyatrosu "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunu ile Haldun Dormen Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor

Yazan: Sadık Şendil

Yönetmen: Çağlar İşgören

19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un Taşkasap semtinde yaşayan Hürmüz, hepsi farklı mesleklerden olan, birbirinden habersiz altı koca ile evlenmiş, ancak yetinmeyip yedinci bir erkeğe aşık olan bir kadındır. Sonunda amacına ulaşarak bu kişiyle de bir evlilik yapar. Ancak kocalarının eve geliş gidiş zamanlarında çakışmalar meydana gelince Hürmüz oldukça zor bir durumda kalacaktır. Hepsini bir arada idare etmeye çalışan Hürmüz'ün işi bu kez gerçekten zordur. 

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 9 SSK Blokları E-1 Blok, Konak YKM

Başlangıç Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Yedi Kocalı Hürmüz

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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