Sahne Tozu Tiyatrosu "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunu ile Haldun Dormen Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor



Yazan: Sadık Şendil



Yönetmen: Çağlar İşgören



19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un Taşkasap semtinde yaşayan Hürmüz, hepsi farklı mesleklerden olan, birbirinden habersiz altı koca ile evlenmiş, ancak yetinmeyip yedinci bir erkeğe aşık olan bir kadındır. Sonunda amacına ulaşarak bu kişiyle de bir evlilik yapar. Ancak kocalarının eve geliş gidiş zamanlarında çakışmalar meydana gelince Hürmüz oldukça zor bir durumda kalacaktır. Hepsini bir arada idare etmeye çalışan Hürmüz'ün işi bu kez gerçekten zordur.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 9 SSK Blokları E-1 Blok, Konak YKM



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yedi Kocalı Hürmüz



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır