Yedi Kocalı Hürmüz
Sahne Tozu Tiyatrosu "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunu ile Haldun Dormen Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyorYazan: Sadık ŞendilYönetmen: Çağlar İşgören19.
Sahne Tozu Tiyatrosu "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunu ile Haldun Dormen Sahnesi'nde seyircisiyle buluşuyor
Yazan: Sadık Şendil
Yönetmen: Çağlar İşgören
19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un Taşkasap semtinde yaşayan Hürmüz, hepsi farklı mesleklerden olan, birbirinden habersiz altı koca ile evlenmiş, ancak yetinmeyip yedinci bir erkeğe aşık olan bir kadındır. Sonunda amacına ulaşarak bu kişiyle de bir evlilik yapar. Ancak kocalarının eve geliş gidiş zamanlarında çakışmalar meydana gelince Hürmüz oldukça zor bir durumda kalacaktır. Hepsini bir arada idare etmeye çalışan Hürmüz'ün işi bu kez gerçekten zordur.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 9 SSK Blokları E-1 Blok, Konak YKM
Başlangıç Saati : 23.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Yedi Kocalı Hürmüz
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır