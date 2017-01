Yedi Başak'tan Suriye'ye İnsani Yardım

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin Suriye yardım tırları yola çıktı.



Türkiye'de yardımsever insanların Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne yapmış olduğu bağışlarla, bölge insanının temel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ayarlanan yardım tırları Suriye için hazırlandı. Yüklemeden sonra yapılan basın açıklaması ve dua ile yardım tırları Suriye'deki muhtaç ve mazlum kardeşlerimize gönderildi.



Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yönetim kurulu yetkilileri uğurlama esnasında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Rabbimizin Bakara 261'de buyurduğu üzere "Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu, her başağında yüz adet olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir, lütfu geniştir. Allah her şeyi kuşatandır, bilendir" müjdesindeki bereketin gerçekleşmesine vesile olmak için bugün burada bir kez daha toplandık. İnsanlığa maddi ve manevi destekte bulunmak gayesiyle koşturmayı ilke edinen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Suriye'deki mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimizin daima yanında olacaktır. Bölgede kardeşliğin, paylaşmanın ve adaletin hakim olması için din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın tüm mağdur ve mazlumlara ihtiyaç duydukları yardım ve desteği ulaştırmak üzere bugün yardım tırlarımızı Suriye'ye gönderiyoruz. Allah Resulü "Bir mümin diğer mümin için, parçaları birbirini destekleyen bir bina gibidir" (Buhari, Mezalim,5) der. Müminler bir bedenin uzuvları gibidir. Mümin kardeşlerimizin bu zor günlerinde onları yalnız bırakmamak bizim asli görevimizdir.



Yardımsever halkımızın Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne yapmış olduğu bağışları, bölge insanının temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladık. Yardım tırlarında 350 koli konserve, 3 bin 150 adet bot ayakkabı, bin 625 kilogram un, 130 adet halı, bin 256 adet battaniye, 24 bin parça giyim malzemesi vb. bir çok insani yardım malzemesi bulunmaktadır. Desteklerinizle bölgeye ulaştıracağımız yardımlar kanayan yaraya inşallah merhem olacaktır.



Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak eğitime verdiğimiz önemi sürekli vurguluyoruz. Bu vesileyle de bölgedeki eğitimle ilgili eksikliği gidermek ve çocuklarda manevi değerleri diri tutmak için bin öğrenciye kırtasiye malzemesi götürüyoruz. Her öğrenciye, eğitimini devam ettirebilmesi için gerekli olan kırtasiye malzemelerinin içinde bulunduğu birer çanta dağıtacağız. Yardımlarımız hafta içi Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra Halep ve İdlib bölgelerinde bulunan merkez ve kırsal alanlardaki muhtaç kardeşlerimize ekiplerimizce ulaştırılacaktır. Bölgede, özellikle Halep'ten tahliye edilenler olmak üzere hala çok sayıda yardıma muhtaç insan yaşıyor. Bu insanlara yardım elimizi her daim uzatmalıyız. Allah Hadid Suresi 18'inci ayette "Şüphesiz sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlerin verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükafat vardır" der. Bağış yapan yardımsever halkımıza hassaten teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptığınız ve bundan sonra da yapacağınız yardımları kabul buyursun". - İSTANBUL