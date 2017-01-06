KAYSERİ'de, park halindeki 4 TIR'ın yedek lastiklerini çalan Mahmut Ü. yakalandı.
İl merkezinde farklı semtlerde park halinde bulunan 4 TIR'ın yedek lastiklelerinin çalındığı ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüpheli 28 yaşındaki Mahmut Ü.'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işletmelerin ardından adliyeye sevk edildi. - Kayseri
Yedek Lastik Hırsızı Yakalandı
KAYSERİ'de, park halindeki 4 TIR'ın yedek lastiklerini çalan Mahmut Ü. yakalandı.
KAYSERİ'de, park halindeki 4 TIR'ın yedek lastiklerini çalan Mahmut Ü. yakalandı.
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