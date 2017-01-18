Yedaş, Çocuklara Enerji Tasarrufunu Anlattı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi (YEDAŞ), sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere enerji tasarrufunu anlattı. YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla projeler oluşturduklarını belirterek, Çocuklarda enerji tasarrufu bilinci oluşturmak, ailelerine ve çevrelerine bu konuda örnek olmalarını sağlamak amacıyla seminerler düzenlediklerini kaydetti. Aktürk,"Bölgemizde bine yakın öğrenciye, uygulanabilir, pratik enerji tasarrufu yöntemlerini anlattık. Ayrıca keyifli hikayelerle enerji tasarrufunun aktarıldığı enerji takımı hikaye kitabımızı ve afişlerimizi dağıttık. Çocuklarımız, geleceğimiz ve sürdürülebilir bir gelecek için enerjiyi verimli kullanmak önemli." diye konuştu.Samsun ve Çorum'da farklı okullarda ilköğretim öğrencilerine YEDAŞ yetkililerinin

enerji tasarrufu hakkında bilgi verdiklerini belirten Aktürk şunları kaydetti: "Oyun şeklinde gündelik hayattan hikayelerle, enerji tasarrufu püf noktalarını öğrencilerle paylaşıldı. Enerji kaynaklarının sınırsız olmadığı, doğru kullanılarak çevrenin korunabileceği, enerji tasarrufunun finansal açıdan da faydalı olduğunun altı çizildi. Elektrikli ev aletlerinin uygun kullanımı ile önemli oranda enerji tasarrufu yapılacağı belirtildi. Tasarruflu ampul, A sınıfı enerji grubunda olan elektrikli ev aletlerinin kullanımı buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü, elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi, televizyon, bilgisayar gibi aletlerin kullanımında bir takım hususlara dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı."