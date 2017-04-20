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Yds Sonuçları Açıklandı
Yds Sonuçları Açıklandı
ÖSYM tarafından 2 Nisan'da yapılan YDS ilkbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı.
20 Nisan 2017 Perşembe 15:57
ÖSYM
tarafından 2 Nisan'da yapılan YDS ilkbahar dönemi sınav sonuçları açıklandı.
Kaynak:
Dunya.com
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