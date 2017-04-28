Yda Dalaman Havalimanı 'En İyi Dış Hatlar Terminali' Seçildi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Topluluğu tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen "Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülleri"ndeYDA Dalaman Havaliman "En İyi Dış Hatlar Terminali" ödülünün sahibi oldu.



THK Üniversitesi tarafından havacılığa gönül vermiş birçok ilklere imza atan, Kurtuluş Savaşı Pilotu, Türk Havacılık sanayisinin efsanevi isimlerinden Vecihi Hürkuş adına bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 13 dalda öğrencilerin oylarıyla seçilen havacılık sektörünün önde gelen firmalarına ödülleri törenle takdim edildi.



Havacılık alanında taahhüt projesi olarak inşa ettikleri Diyarbakır Uluslarararası Havalimanı, Hatay Uluslararası Havalimanı, Kiev Uluslararası Havalimanı'nın, yanı sıra Yap İşlet Devret Modeliyle inşaasını ve işletmesini üstelendikleri Dalaman Uluslararası Havalimanı ve Kazakistan Aktau Uluslararası Havalimanı ile 11 yıldır sektörde çok önemli başarılara imza attıklarını belirten YDA Dalaman Havalimanı Genel Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz, aldıkları her ödülün başarılarını taçlandırdıklarını söyledi. Dr. Ayaz: "Geleceğin sektör temsilcileri olacak gençlerin oylarıyla bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da "En İyi Dış Hatlar Terminali" ödülünün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, tüm YDA Group ailesi olarak ödül töreninde emeği geçen tüm gençlere ve THK Üniversitesi yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.



2018 yılında hizmete geçmesi hedeflenen Dalaman Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal binası ile ilgili de bilgi veren Tuğrul Ayaz; YDA Group olarak yeni terminal binasının 250 Milyon Euro'luk yatırım bedeli ve Dalaman Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinin 25 yıllık işletme hakkının devir bedeli olan KDV dahil 831 milyon 900 bin Euro ile birlikte toplamda Dalaman Uluslararası Havalimanı için 1 Milyar Euro'yu aşan dev bir yatırım yaptıklarını. 125 bin m2 kapalı alana sahip Yeni Terminal Binası'nın sadece Dalaman'ın değil bölgenin çehresini değiştireceğini söyledi. - MUĞLA