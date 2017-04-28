Yda Dalaman Havalimanı, "En İyi Dış Hatlar Terminali" Seçildi

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu tarafından düzenlenen "4. Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülleri"nde YDA Dalaman Havalimanı "En İyi Dış Hatlar Terminali" ödülünü aldı.



THK Üniversitesi tarafından havacılığa gönül vermiş, Kurtuluş Savaşı pilotu, Türk havacılık sanayisinin efsanevi isimlerinden Vecihi Hürkuş adına bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 13 dalda öğrencilerin oylarıyla seçilen havacılık sektörünün önde gelen firmalarına ödülleri törenle verildi.



Törende, YDA Dalaman Havalimanı da "En İyi Dış Hatlar Terminali" ödülüne layık görüldü.



YDA Dalaman Havalimanı Genel Koordinatörü Dr. Cengiz Tuğrul Ayaz, yaptığı açıklamada, 11 yıldır sektörde çok önemli başarılara imza attıklarını belirtti.



Aldıkları her ödülün başarılarını taçlandırdığını belirten Ayaz, geleceğin sektör temsilcileri olacak gençlerin oylarıyla bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da "En İyi Dış Hatlar Terminali" ödülünün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.