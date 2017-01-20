Yd-Üfe Aralık Ayında Arttı

Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 5,21 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,73 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,68 artış gösterdi.



Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,77, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 5,20 artış olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 18,37 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,55 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 8,01 ile kağıt ve kağıt ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 yılı Aralık ayında en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti. - İSTANBUL