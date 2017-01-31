Ybo Öğrencileri Başarıda Sınır Tanımıyor

Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde Türkiye'nin en büyük yatılı okulu olan 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Orta Okulu öğrencileri, başarıda sınır tanımıyor.



Okul idaresi ve öğretmenlerin aileleri ikna etmesi sonucu okula kazandırılan kızlar, derslerinin yanı sıra sportif faaliyetlerde de gösterdikleri başarıyla hem ailelerine hem de öğretmenlerine gurur yaşatıyor.



İller arası kros, voleybol, hentbol ve atletizm yarışmalarında il ve bölge dereceleri yaptıktan sonra Türkiye şampiyonasına katılan Hizan 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, öğretmen ve ailelerin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.



Okul Müdürü Mikail Tekiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun 720 yatak kapasitesinin bulunduğunu, 820 öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük yatılı okulu olduğunu söyledi.



Yemekhane, yatakhane ve okul bahçesi ile öğrencilere bir kampüs havası yaratıldığını dile getiren Tekiş, şunları kaydetti:



"Okulumuzda eğitim öğretimin yanında sportif ve kültürel faaliyetlere de ağırlık vermekteyiz. Türkiye'de atletizm alanında Türkiye üçüncülüğü, badminton ve voleybolda da il düzeyinde önemli başarılar elde ettik. Krosta Türkiye üçüncülüğü elde eden bir öğrencimiz var. İnşallah Milli Takıma kazandıracağız. Özellikle kız öğrencilerimizin sportif ve sosyal kültürel faaliyetlerde başarı elde etmeleri bizim için bir gururdur."



Öğretmenlerin de okulda fedakarca görev yürüttüğünü, derslerin dışında öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Tekiş, bu özverinin de okulun başarısını artırdığını sözlerine ekledi.