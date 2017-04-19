Yazılımcıya 'Yerli Malı Belgesi' Müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, 'Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları' onayladı. Bundan böyle Yazılım Değerlendirme Tutanağı ile yerlilik şartlarının sağlandığı tespit edilen yazılımlar için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (MTSO) 'Yerli Malı Belgesi' düzenlenebilecek.



MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli yazılımcılara Yerli Malı Belgesi alabilmelerinin önü açıldı. Bu sayede yerli yazılım firmaları yurt içinde düzenlenecek ihalelerde rekabet avantajı sağlayabilecek. Yerli yazılım ve bilişim sektörünü destekleyecek bu uygulama ile Türkiye'nin orta ve yüksek teknolojili ürünlerinin daha çok gelişmesine imkan tanınacak.



Yerli Malı Belgesi Tebliği'nin 2014 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte birçok sektörde yerli malı belgeleri düzenlenmeye başlandı. Ancak yazılım sektörüne yerli malı belgesi düzenlenmesi konusunda sıkıntılar yaşanmakta ve yazılım ürünleri kapsam dışında tutulmaktaydı. Bu sorunu ortadan kaldırmak adına Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak, TOBB Yönetim Kurulu tarafından 'Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları' onaylandı. Bu sayede yazılım ürünlerine yerli malı belgesi düzenlemenin önü de açılmış oldu.



Bu onayla birlikte Yazılım Değerlendirme Tutanağı ile yerlilik şartlarının sağlandığı tespit edilen yazılımlar için MTSO'dan 'Yerli Malı Belgesi' düzenlenebilecek. Yeni uygulama özellikle kamu ihalelerine katılımda önemli avantajlar getirecek. Yerli Malı Belgesi'ne sahip olan bir yerli yazılım, yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlayabilecek.



Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde, "Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl Ocak ayında kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur" ifadeleri yer alıyor.



Yazılım için yerli malı belgesi almak isteyen başvuru sahibinin öncelikle Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi ve eki belgelerle birlikte kayıtlı olduğu odaya başvurması gerekiyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, oda olarak uzun süredir yüksek teknolojiye vurgu yaptıklarını hatırlatarak, "Hemen her demecimizde sürekli yüksek teknolojili ürünlerin önemine, ihracatının artırılması konusuna değinerek yüksek teknolojili ürünlerin önemine dikkat çektik. Bugün atılan adım bu alanda ilerleme sağlanması adına önemlidir. TOBB'un da desteği ile istenilen yönde sonuç alınmıştır" dedi.



Yazılımın Endüstri 4.0'ın da temeli olduğuna dikkat çeken Aşut, "Türkiye ve tüm dünya ekonomilerinin yeni sanayi devrimi Endüstri 4.0'a geçişe ağırlık verdiği günümüzde yazılımı destekleyecek böylesi bir uygulama önümüzdeki süreçte elde edilecek başarıların önemli bir adımıdır" ifadelerini kullandı. - MERSİN