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Yazılımcıya 'Yerli Malı Belgesi'
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Yazılımcıya 'Yerli Malı Belgesi'

TOBB, yerli yazılımcıların Yerli Malı Belgesi alabilmeleri için 'Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları' onayladı.

Yazılımcıya 'Yerli Malı Belgesi'

TOBB, yerli yazılımcıların Yerli Malı Belgesi alabilmeleri için 'Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları' onayladı.

Kaynak: Dunya.com

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