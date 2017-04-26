Yazıhane Görevlisinin Dikkati Suçüstü Yakalattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinden bir otobüs firması ile Gaziantep'e 100 dolar kalıbı göndermek isteyen 2 Suriyeli, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. Suriyelilerin durumundan şüphelenen personel, paketi açtıklarında pantolonun arka cebine dikilmiş demir kalıbı buldu.



Olay, 22 Nisan Cumartesi günü saat 20.15 sıralarında Manavgat Otogarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogarda bulunan bir otobüs firmasına gelen Suriyeli 2 kişi, ellerindeki paketi otobüsle Gaziantep'e göndermek istediklerini söyledi. Yazıhane görevlileri İsa Esen ve Umut Parlak'ın, şahısların durumundan şüphelenerek yüksek bir fiyat istemelerine rağmen şahıslar ellerindeki paketi göndermekten vazgeçmeyince görevliler bu kez şahıslardan kimlik istedi. Suriyeli oldukları belirlenen şahıslar kimliklerinin üzerlerinde olmadığını söylemeleri üzerine firma görevlisi paketi açarak kontrol etti. Paket içerisinde 2 gömlek ve 1 pantolon olduğunu gören görevli, 3 parçayı göndermek için 100 lira ücretin kabul edilmesi üzerine pantolonu inceledi. Görevli, incelemede pantolonun dikili olan arka cebinde sert bir cismin bulunduğunu belirledi.



Gözaltına alındılar



Görevlinin durumu fark etmesi üzerine Suriyelilerden biri pantolonu görevlinin elinden alarak firmadan çıkıp geldikleri motosikletle kaçmak isterken yazıhane görevlilerince yakalandı. Yazıhane görevlilerinin otogar polisine teslim ettiği Suriyelilerin pantolonun arka cebinde 100 dolar kalıbı göndermek istedikleri belirlenirken şahıslar gözaltına altına alındı.



Firma çalışanı İsa Esen, "Şahıslardan şüphelendiğim için yüksek bir fiyat söyledim. Fiyata rağmen şahıslar ellerindeki paketi göndermekten vazgeçmedi. Paketi açarak içerisinde ne olduğunu kontrol etim. Paket içerisinde 2 gömlek ve 1 pantolon olduğunu gördüm 3 parçayı göndermek için 100 lira ücretin kabul edilmesi üzerine pantolonu iyice inceleyince pantolonun arka cebinin dikili olduğunu ve cep içerisinde sert bir cismin bulunduğunu fark ettim. Bu sırada Suriyelilerden birisi pantolonu elimden alarak kaçmaya çalışırken yakaladık" dedi.



Firma içinde yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ANTALYA