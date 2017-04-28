Yazıhan'da Asfaltlama Çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçesinde asfaltlama çalışması yaptı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 çalışma programı kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan Karaca Mahallesi ile 4 sokağa hizmet veren 6 kilometrelik yolu asfaltladı.



Altyapısı güçlendirilen, yer yer genişletilen ve şarampolleri yapılan yol, Hekimhan Kuruçay köprüsüne de bağlanıyor. Sathi kaplama yapılarak asfaltlanan yolun ulaşım problemi çözüldü.



Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçesinde geçen yıl da 57 kilometrelik asfalt çalışması, 27 kilometre yol genişletme çalışması, 5 kilometre yeni yol açma çalışması, 20 kilometre bakım onarım çalışması ve Mısırdere - Başpınar grup yoluna ise 1 köprü yapmıştı.