Yazıcıoğlu'nun Ölümü Davasında, Duruşma Ekim'e Ertelendi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişi ile birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu ölümüyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davanın duruşması, 13 Ekim'e ertelendi.



Aynı zamanda FETÖ/ PDY soruşturmasından tutuklu bulunan Dursun Özmen'in katılmadığı duruşma, Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu ile birlikte yaşamını yitiren İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve parti yöneticileri katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Ekim'e erteledi. Adliyede çıkarken açıklama yapan Destici, davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. - Kahramanmaraş