Yazıcılar'dan Gürcistan'a 82 Milyon Dolarlık Hes Projesi

Yazıcılar Holding AŞ tarafından, şirketin ortaklıklarından Anadolu Taşıt Ticaret AŞ'nin Gürcistan'ın Kheledula Nehri üzerinde, yatırım bedeli 82 milyon dolar olarak öngörülen, 50,7 megavat kurulu güce sahip hidroelektrik santrali inşa edeceği belirtildi.



Yazıcılar Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, şirketin bağlı ortaklıklarından Anadolu Taşıt Ticaret AŞ ile Gürcistan Enerji Bakanlığı arasında 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında, ülkenin Racha-Lechkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde Kheledula Nehri üzerinde yapılması öngörülen hidroelektrik santrali projesinin fizibilite çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.



Projenin inşaat işlerine başlanması için imzalanan anlaşmanın Gürcistan Enerji Bakanlığınca tescil edildiğinin belirtildiği açıklamada, resmi kurumlardan inşaat izinlerinin alınmasının ardından yapım aşamasına geçileceği bildirildi.



Kheledula Hidroelektrik Santralinde yılda 257 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor.