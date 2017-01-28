Yazıcı Halkoyunları Zonguldak İl Temsilciliğine Atandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Halkoyunları Federasyonu Başkanlığının "Halkoyunları Federasyonu İl Temsilcisi Talimatı" doğrultusunda, Zonguldak'a Halkoyunları Temsilciliği'ne Orhan Yazıcı atandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Halkoyunları Federasyonu Başkanlığının "Halkoyunları Federasyonu İl Temsilcisi Talimatı" doğrultusunda, Zonguldak'a Halkoyunlarının yaygınlaştırılması ve tanıtılması için çalışmalarda bulunmak, eğitmen, antrenör, hakem gibi görevlilere eğitim hizmetleri vermek doğrultusunda atama yapıldı. ZonguldaK'da kulüpleşme ile ilgili çalışmalarda bulunarak, gençlerin kendi kültürlerini öğrenmek ve yaşatmak için imkan ve ortamlar sağlamak üzere, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün makam onayı ile Zonguldak'a halkoyunları temsilciliğine Halkoyunları camiası içinde yıllardır yer alan Orhan Yazıcı atandı.



Yazıcı, yeni aldığı görevler için şunları söyledi;



Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Karadeniz Bölge Koordinatörü ve Zonguldak Halkoyunları il temsilcisi olarak atanmış bulunmaktayım. Başta Federasyon Başkanımız Sayın Gürhan Ozanoğlu'na ve Federasyon yönetim kurulu üyelerine Teşekkür ederim. Bunun yanında THOF Zonguldak İl Temsilciliği görevimde birlikte çalışacağımıza inanan Zonguldak Gençlik Hizmetleri İl Müdürümüz Sayın Ahmet Karaelmas'a ayrıca teşekkür ederim. 1980 yılından bu yana Zonguldak'ta üyesi bulunduğum bir kurumda halkoyunlarına ve farklı branşlarda hizmet ederken. Yeni görevimden sonra tüm halkoyunları kulüpleri için mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İlimizdeki kulüplerin ve Batı Karadeniz bölgesine bağlı bulunan illerimizin yöneticileri ile en kısa sürede bağlantıya geçerek il ve bölge bazında çalışmalarımızı hızlandıracağız. ilk etkinliğimiz THOF'un 2017 programlarında yer alan kulüplerimizin ve okullarımızın halkoyunları yarışmalarını gerçekleştirmek.11 Şubat 2017 Okullarımız,08 Mart 2017 kulüplerimiz yarışacaklardır. Burada şunu unutmayalım, yöreler değil en iyi performansı sergileyecek olan takımlarımız derece yapacaklardır. Oyunlarımız ülkemizin her yerinde tekdir ya da tek olmalıdır. Burada üzerine basa basa tekrar söylüyorum halkoyunlarımız yarıştırılmıyor, en iyi performans yarıştırılıyor. Tabi ki işimiz sadece halkoyunları yarışmaları değil çeşitli projeler üretmek, Kültürü yaşatmak ve yaygınlaştırmak. Ayrıca festivallerde de iş birliği içinde olmaktır. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. - ZONGULDAK