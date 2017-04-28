Yazı Yolcusu ile Göktürkçe ve Türk Yazı Tarih Serüveni" Konferansı

Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "Yazı Yolcusu ile Göktürkçe ve Türk Yazı Tarih Serüveni" konulu bir konferans düzenlendi.



Türk Dili Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hayri Tekgöz, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Türk yazı tarihi hakkında bilgi ve örnekler verdi.



Konferansa akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de katıldı.