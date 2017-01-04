Yazarlar ve Öğrenciler Kitap Fuarında Buluştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, "Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kitap fuarında ünlü yazarlar öğrencilerle biraraya geldi.



Atatürk İlkokul Müdürü Mustafa Yaman'ın öncülüğünde düzenlenen kitap fuarına katılan Yazar Feyza Hepçilingirler ile Filiz Özdem, öğrenciler, veli ve öğretmenlere kitaplarını imzaladı.



Türk Edebiyatının önemli yazarlarından Hepçilingirler, burada yaptığı konuşmada, bu tip organizasyonlarla çocukları birebir tanımanın çok önemli olduğunu ifade etti.



Çocuğun karşısında yazarı görmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Hepçilingirler, şunları kaydetti:



"Çocuk, yazarı etten kemikten yaratılmış bir varlık olarak düşünmüyor çünkü. Hatta yazarların çoğunun ölmüş olduğunu düşünen çocuklarımız da var. Bu yüzden de karşılarında çok da genç olmasa bile böyle kanlı canlı insan görmeleri onlar açısından önemli. Bazıları 'Bu kitabı siz mi yazdınız?' diye soruyor. Bu anlamda çocuğun okumanın yanı sıra yazmaya isteği çoğalıyor. Buda çok önemli. Çünkü biz geldik, gidiyoruz. Bizden sonrada birileri çıkıp Türkiye'yi yazmalı, Türkiye'ye imza atmalı. Türkiye'ye kendi imzasıyla eserler bırakmalı. Geleceğin yazarları da bu çocukların arasından çıkacaktır. Bu yüzden bu organizasyonlar benim için çok önemli."



Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen de Atatürk İlkokulu'nda hazırlanan kitap fuarının Ayvalık'ta bir ilk olduğunu dile getirdi.



Yazar ve öğrencileri buluşturmanın oldukça anlamlı olduğunu düşündüğünü belirten Bilen, "Bu organizasyonları Ayvalık genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı Bengi Projesi'nin amaçlarından biri de bölgede tanınan yazar, akademisyen, ressamları öğrencilerle buluşturmak ve onlarla söyleşiler düzenlemektir. Tüm bunların yanı sıra Balıkesir Valiliği tarafından çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için il genelinde başlatılan çalışmayı da bu organizasyonla desteklemiş olduk." diye konuştu.