Yazarlar Birliği 2017 Yılını Kültürde Milli Seferberlik Yılı İlan Etti

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri şubesi yönetimi Selim Tunçbilek ve yönetim kurulu üyeleri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar'ı ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, kültür sanata ağırlık vereceklerin belirtti. Çolakbayrakdar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Kocasinan ilçemizin mahallelerinde yapılan yemek kültürünü anlatan Erkilet kedi bacağı, yamula patlıcan tanıtımı, Cırgalan biberi, Gömeç Fasulyesi'ni tanıtım günleri gibi birçok şenlik programlarımızı yaptık. Bundan sonra da semt konaklarında okuma yazma kültür sanat ile ilgili faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Kocasinan ilçesi Belediye Semt konaklarında mahalle halkına kültür sanat günleri düzenlenecek" ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayraktar, Türkiye Yazarlar Biriliği Kayseri Şubesi ile yakın çalışma içerisinde olmaktan mutluluk duyacağını ifade ederek, şehrin birikimi olan edebiyat sanat adamlarından ve onların birikiminden istifade edem anlamında birlikte çeşitli çalışmalar yapmayı düşündüklerini anlattı.



TYB Selim Tunçbilek ise 2017 yılının kendileri için kültürel milli seferberlik yılı olduğunu, yönetim kurulu olarak tüm belediyelerimizle, resmi ve sivil kuruluşlarla kültür ve edebiyat ağırlıklı çalışmalar yapmak istediklerini anlattı.



TYB Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Hacı Sarı ise, semt konaklarında çocuk ve aile eğitimi, gençlik çalışmaları, konferanslar ve söyleşilerle şehrin kılcal damarları olan mekanlara inmek istediklerini ve bu anlamda planlamalar yaptıklarını anlattı.



Ziyaret yönetim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri ve edebiyat söyleşileri ile sona erdi.



Öte yandan, TYB Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek ve yönetim kurulu üyeleri, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan'ı da ziyaret etti. Ziyarette, Şair Kadir Karaman şiir kitaplarını Candan'a hediye ederken, yönetim kurulu üyesi Yüksel Kalkan da Şerifebacı Anadolu Lisesi'nde "Milli Mücadele Kayseri" ile ilgili verdiği konferansı anlatıp yazarlar birliği olarak milli maneviyatı yükseltmek için lise düzeyinde okullarda "Milli Mücadele Kayseri"yi anlatılması gerektiğini söyledi.



Kocasinan Kaymakamı Ali Candan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerin şehrimizi tarihi ile sosyal yapısını daha çok anlatmak için Yazarlar Birliği olarak ortak bir proje yapmak gerekir ve Kocasinan ilçe Kaymakamlığı olarak kültür sanat çalışmaları içinde yapılacak bu göreve hazırız" dedi.



Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek de, "Kocasinan bölgesi büyük bölge bu bölge lise düzeyinde okullarda kültür sanatlı ilgili şehrin geçmişi anlatan paneller şiir dinletisi yapılarak, öğrenciler de yazarlarının tanımış olacaklar. Ayrıca öğrencilerle sohbet edip yazarın kitap imza günleri düzenlemek yazarla öğrenci arasında samimiyeti gösterecektir. Edebiyat gücünü hayata müdahaleden alır, hayata müdahil olmayan edebiyat topluma ve bireye hiçbir zenginlik katmaz edebiyat hayat karışında bu tutumuyla insana bir birim ve bilinç aktarır" diye konuşru. - KAYSERİ