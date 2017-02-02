Yazarın bile bilmediği masal:

Kertenkele masalını çocukların sorularıyla birlikte şekillendirecek olan Akal, miniklerin hayal gücü ile birleşen masallar anlatacak. Masal dünyasının kapıları, 3 Şubat Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da iki kez KidZania Şehir Tiyatrosu'nda açılacak.

Masal yazarı ve anlatıcısı, Aytül Akal ilk öyküsünü 2,5 yaşındaki çocuğunun 'masal isteğiyle' kurguladı. Uyumadan önce annesinden bir masal dinlemek isteyen küçük çocuk, annesinin okuduğu kitapların aksine bu kez, 'kertenkele' masalını dinlemek istiyordu. O güne kadar hiç 'Kertenkele masalı' duymamış olan Akal, 'Bir varmış, bir yokmuş…' diyerek masalına başladı. Bir sonraki cümlenin ne olacağını kendisi bile bilmeden, su gibi başladığı masalına, küçük oğlunun yardımlarıyla devam etti. Yazarının bile bilmediği, küçük çocuğunun sorularıyla şekillenen masal bittiğinde Aytül Akal ilk masalını oluşturmuştu bile: Küçük Kertenkele. 1988 senesinde ilk kez yazdığı masalla çocuk öykücülüğüne başlayan Akal'ın 150'den fazla kitabı bulunuyor. Şimdi aynı masalı yine çocuklarla paylaşmak isteyen Akal, minik katılımcılarıyla KidZania Şehir Tiyarosu'nda buluşacak.

8 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren KidZania'da, karne tatili boyunca tüm çocuklar, 65 aktivite alanında kendi becerilerine ve ilgi alanlarına göre 100'e yakın rolü deneyimleyerek hem eğleniyor hem de öğreniyor. Eğlence hız kesmeden devam ederken, 3 Şubat Cuma saat 14.00 ve 16.00'da iki kez Çocuklar Ülkesi KidZania'da çocuklarla bir araya gelecek olan Aytül Akal, etkinlik sonrasında kitabını yanında getirenlerin kitaplarını imzalayacak.