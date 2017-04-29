Yazar ve emekli polis Ercan Ersoy Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu



İZMİR - Emekli Özel Harekat Polisi ve yazar Ercan Ersoy, İzmir Fuarı'nda okurları ile buluşurken gelen konuklarına kitapları imzaladı. Son kitabı 'Cizre'de hendek savaşları' kitabında 'Bylock' programı ile Kandil'e giden mesajları yazdığını belirten Ersoy, gerçek olayları kitaba aktardığını söyledi.

İzmirliler ve çevre illerdeki vatandaşlar, 23. İzmir Kitap Fuarı kapanmasına bir gün kala yine yoğun ilgi gösterdi. Okuyucular, severek takip ettikleri yazarlarla tanışıp kitaplarını imzalatma fırsatını buldu. Yoğun ilgi gören yazarlardan emekli özel harekat polisi Ercan Ersoy, okurları ile buluşma ve kitaplarını imzalama fırsatı buldu. Evli ve 4 çocuk babası olan emekli özel harekat polisi Ercan Ersoy, 2011 yılında emekli olduktan sonra, kitap yazmaya başladı. İlk olarak 'Botan'ın askerleri' kitabını yazan Ersoy daha sonra 'Özel Harekatçı olmak' ve son kitabını 'Hendeklerdeki ihanet' kitabını yazdı. Emekli polis ve yazar olan Ercan Ersoy, basıma hazır olan 2 tane kitabını da önümüzdeki günlerde okurları ile buluşturacak.

Kitaplarımı roman şeklinde yazıyorum

Özel Harekat Daire Başkalığı bünyesinde Güneydoğu'nun hemen hemen her yerinde görev yaptığını belirten Ercan Ersoy, "25 yıl özel harekat polisi olarak görev yaptıktan sonra emekli oldum. Kitap yazmaya bir işe yaramak için karar verdim. Görev yaptığım dönemde o kadar mücadele verdik görev arkadaşlarımızla. Yeni yetişen arkadaşlarımızın hem önünü açmak hem onlarla bilgilerimi paylaşmak hem de toplumsal duyarlılığa, insanlarımızın Güneydoğu'daki terör olaylarına, bakış açılarını, dikkatlerini çekmek üzere kitap yazmaya başladım. Son yazdığım kitabım 'Hendeklerdeki ihanet'. Kitabımda, Türkiye'nin başının belası olan iki büyük terör örgütünün aslında birbirleri ile ittifak içerisinde olduğunu anlatan ve bunun ilk kez 'Cizre hendek savaşlarında' ortaya çıktığını anlatan bir kitap. Ben kitaplarımı roman şeklinde yazıyorum, akademik bir çalışma olarak yazmıyorum. Bunda ki amacım da 7'den 70'e bütün insanların roman kahramanları üzerinden olayları öğrenmesi. İlk kitabım 'Botan'ın askerleri' benim ve arkadaşlarımın anılarından oluşan bir kitaptı" dedi.

Kitap gelirleri şehit ve gazi çocuklarına

Son kitabı 'Hendek savaşları' ile ilgili ön bilgi veren Ercan Ersoy, "'Bylock' denilen programın Türk güvenlik güçleri tarafından ilk fark edildiği olay anlatılıyor. Cizre savunmalarında devlet operasyonunun 'Bylock' vasıtasıyla Kandil'e bildirildiğini, Diyarbakır imamı üzerinden görüşmeler yapıldığını detaylı olarak bulabilirsiniz. Özellikle insanlarımızın duyarsızlığına dikkat çekebilmek için bu kitapları yazıyorum. Çok ciddi çalışmalar sonrası oluşan kitaplar yazdım. Okuyan okuyucular da buna hak verecektir. Sadece hamaset, kahramanlık ve yiğitlik duyguları ile yazılmış kitaplar değil, içinde özel harekatçılar olsun karşı taraftan olsun hikayeler dramalar var, yaşanan hikayeler var. Benim kitaplarımın bazılarını telif gereği ve 'Özel harekatçı olmak' kitabımın tüm gelirini, Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği, şehit ve gazi çocuklarının sosyal sorumluluk projelerinde kullanıyor. O yüzden kitapları alanlar, bir şehit çocuğunun başını okşamış oluyor" dedi.

(AŞ-