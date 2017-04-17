Yazar Feyzioğlu 4 Bin Öğrenciyle Buluştu

YOZGAT (AA) – Türk masalları yazarı Yücel Feyzioğlu, Sorgun'da köy, kasaba ve ilçe merkezindeki ilk ve ortaokulları gezerek, öğrencilere okuma sevgisini aşılamaya çalıştı.



Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumayı sevdirme ve Türk masallarını tanıtma programı çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlerle buluşan Feyzioğlu'nun Türk edebiyat tarihinin önemli simalarından biri olduğunu söyledi.



Feyzioğlu'nun, 1974 yılından beri Anadolu ve Mezopotamya'dan, 1982 yılından itibaren de Altaylardan Alplere, Urallardan Uygurlara kadar Türklerin yaşadığı bütün yurtlardan binlerce yıllık hikaye ve masallar derleyip, tasnif ettiğini vurgulayan Ekinci, "Bunların içinden en etkili olanlarını seçerek, çağdaş psikolojinin ihtiyaçlarını da dikkate alıp onları yeniden yazdı. 2009-2013 yılları arasında hepsini 32 ciltte 'kardeş masallar' dizisi olarak yayımladı.Bu dizi, Kaşgarlı Mahmud'dan beri kendi alanında yapılmış en kapsamlı çalışmadır ve büyük ilgiyle karşılandı." dedi.



Feyzioğlu'nun Sorgun'da 35 köy, kasaba, ilçe merkezinde yaklaşık 4 bin öğrenciyle buluştuğunu anımsatan Ekinci şöyle konuştu:



"Kaymakamımız Sayın Mustafa Altınpınar'ın destekleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organizesi ile 4 bin öğrencimiz Türk masallarını tanıyıp okuma imkanı buldu. Öğrenciler sayın yazarımıza kitaplarını imzalattı."



Feyzioğlu da amacının öğrencilere okumayı sevdirmek olduğunu, bunun için de Sorgun'da tüm okulları gezerek, bu amacı gerçekleştirmeye çalıştığını ifade etti.