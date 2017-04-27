Yazar Erikli Cinayeti Davası

"Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Sinem Koç'un yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koç ve avukatı katıldı. Duruşmada, maktule Erikli'nin ağabeyi müşteki Davit Çukran ve kocası Erdal Erikli de hazır bulundu.



Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenilen sanık Sinem Koç'un annesi Pervin Asmaz, kızının eskiden beri insanlardan kaçan bir yapısının olduğunu, son üç aydır "Şeytan görüyorum. Ben artık ermişim. Allah'la konuşuyorum. Ben bir melek oldum." gibi sözler sarf ettiğini söyledi.



Asmaz, kızının olaydan 15 gün önce kendisinin kullandığı ilaçlarla intihar girişiminde bulunduğunu ifade ederek, kızının cebinde de intihar notunu bulduğunu söyledi.



Ölen Beki İkala Erikli'nin de bir suçunun olmadığını dile getiren Asmaz, "Yakınlarından binlerce kez özür diliyorum. Kızım o kitabı okumamalıydı. Kitabın yazarı için 'bu kadının yüzünden şeytan görüyorum, onun yüzünden böyle oldum' diyordu. Benim evimde herhangi bir silah yoktu. Kızım tabancayı nasıl temin etti bilmiyorum. Tabanca konusunda bir şey söylemedi." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti başkanının, "Emniyetteki ifadende 'kızımda tabanca gördüm' demişsin. Buradaki çelişkiyi açıklar mısın?" diye sorması üzerine Asmaz, şunları kaydetti:



"Ben kızımda tabanca gördüm, bana kurusıkı olduğunu söylemişti. Kızım olaydan 15 gün önce telefonla görüştüğü birisine '4 bin 500 lira yeterli mi?' gibi sözler söyledi. Ben bu konuyu polise de anlatmıştım."



Anne Asmaz, kızı Sinem'in çok sinirlendiği zaman, "Beki'yi öldüreceğim" veya "O kadını öldüreceğim" gibi sözler söylediğini aktararak, cinayet olayını öğrendiğinde polisi arayarak olayı kızının da işlemiş olabileceğini söylediğini savundu.



Tanık Metin Gönençler de sanık Sinem Koç'la 3 yıl önce tanıştığını ve zamanla aralarında gönül ilişkisi başladığını belirterek, Koç'un bir süre sonra iş yeri açmak için kendisinden yardım istediğini söyledi.



Bunun için kendisine yardım ettiğini ancak Koç'un yaklaşık bir sene işlettiği hamburgerciyi işlerin kötü gitmesi nedeniyle satmaya karar verdiklerini dile getiren Gönençer, kendisiyle son görüşmelerinin olaydan iki ay önce olduğunu kaydetti.



Gönençer, sanığın birkaç kere daha kendisinden para istediğini ifade ederek, "Sanık benden para talep ettiğinde vermediğim halde 'çocuklarını bile görmezsin' şeklinde söylemleri oluyordu. Verdiğim paralar da dükkanın malzeme ve kira giderleri için oluyordu." dedi.



Cinayeti sanık Koç'un annesinin kendisini aramasıyla öğrendiğini belirten Gönençer, detayları daha sonra televizyonlardan izlediğini ifade etti.



"Cinayet günü arkadaşından ara istemiş"



Tanık Önder Ocak da olayı medya aracılığıyla öğrendiğini dile getirerek, yaklaşık 6 yıl önce arkadaşlık ettiği ve daha sonra görüşmediği sanık Koç'un olayın olduğu gün telefonla kendisini aradığını anlattı.



Sanık Koç'un telefon görüşmesinde paraya ihtiyacının olduğunu söylemesi üzerine ertesi gün buluştuklarını anlatan Ocak, bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda görüştüğü sanığa bin lira para verdiğini söyledi.



Ocak, yemek yedikleri gün sanığın son derece zayıfladığını gördüğünü belirterek, saçlarını kısa kesmesinin sebebini sorduğunda Koç'un "kuaförde yandığı için saçlarını bu şekilde kestirmek zorunda kaldığını" söylediğini aktardı.



Tanık Ocak, Sinem Koç'la görüştükten iki gün sonra olayı televizyondan öğrendiğini anlattı.



Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesinin ardından sanık Sinem Koç'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi



Yazdığı "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabıyla tanınan Beki İkala Erikli, 16 Aralık 2016'da Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yazar Erikli'yi öldürdüğü tespit edilen Sinem Koç'un, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.