Yazar Dilipak, Seydişehir'de Konferans Verdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen programda, gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak konferans verdi.



Seydişehir Belediyesi tarafından düğün salonunda düzenlenen konferansa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, STK Başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.



Konferans öncesi konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunlar var. Ama bu oyunları bozacak milli irade, milli birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu da beraberinde oluştu. Buda sevindirici bir durum. Ümmetin her zor durumunda bizim milletimiz her zaman kardeşlerinin yanında olmuştur" dedi.



Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak ise konferansta gündemi değerlendirerek, "Mühür sizde. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Mührünüzün değerini iyi bilin. Bu devletten sadece Türkiye'yi yönetmesini değil, İslam ümmetine önderlik edecek bir devlet de olmasını istiyoruz. Sadece İslam dünyası değil, biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin ümmetiyiz. Yeryüzünde adaletten, barıştan, hürriyetten yana yeni bir medeniyet kuracağız. İnsanlığın maslahatına faydalı olacak, örnek teşkil edecek bir Anayasa yapmamız gerekiyor. ya da seçtiğimiz kişilerin o vizyona sahip olması gerekiyor. Hiç kimsenin dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkı ve lüksü yok" diye konuştu.



Türkiye'de yaşayanlar kadar Somali'deki, Kudüs'te, Myanmar'daki insanların sabahlara kadar 15 Temmuz'da darbe girişiminin başarısız olması için dua ettiğini belirten Dilipak, bütün Müslümanların duaları ile Türkiye'nin kurtulduğunu kaydetti.



Yazar Dilipak konferans sonunda soruları yanıtlarken, kitaplarını imzaladı. Konuşmasının sonunda Dilipak'a, Başkan Tutal tarafından hediye verildi. - KONYA