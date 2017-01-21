Yazar Dilipak, Seydişehir'de Konferans Verdi

Seydişehir Belediyesi tarafından Düğün Salonunda düzenlenen konferansa Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, STK Başkanları,Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin gündeminde hızlı bir şekilde ilerleme olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;"hem güzellikler hemde sıkıntılar var. Ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunlar var.Ama bu oyunları bozacak milli irade, milli birlik,beraberlik,kardeşlik ruhuda beraberinde oluştu. Buda sevindirici bir durum. Ümmetin her zor durumunda bizim milletimiz her zaman kardeşlerinin yanında olmuştur "dedi.

Tarih boyunca sürekli karşı karşıya gelen güçlerin şu anda da birarada olduklarını belirten Başkan Tutal;"adeta yaşanan bu hadiseler, turnusol kağıdı gibi. Dostlarımızı ,düşmanlarımızı bu süreçte bilmiş olduk. Bu noktada Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak bizlerin üzerine düşen görev nedir. Ne yapmamız gerekiyor hususunda sözün ustasını davet ettik. Sizlerin nezdinde ben Hocama teşekkkür ediyorum. Saygılar sunuyorum "dedi.

Gündem üzerine değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak;"mühür sizde.Mühür kimdeyse Süleyman odur. Mührünüzün değerini iyi bilin. Bu devletten sadece Türkiye'yi yönetmesini değil, İslam ümmetine önderlik edecek bir devlet de olmasını istiyoruz.Sadece İslam dünyası değil, biz âlemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin ümmetiyiz. Yeryüzünde adaletten, barıştan, hürriyetten yana yeni bir medeniyet kuracağız. İnsanlığın maslahatına faydalı olacak, örnek teşkil edecek bir Anayasa yapmamız gerekiyor. Yada seçtiğimiz kişilerin o vizyona sahip olması gerekiyor. Hiç kimsenin dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan,bilmezden gelme hakkı ve lüksü yok.

Türkiye'deki insanlar kadar, Somali'deki, Kudüs'te, Myanmar'dakiinsanların sabahlara kadar 15 Temmuzda dua ettikleri sözlerine ekleyen Dilipak, bütün Müslümanların duaları ile Türkiye'nin kurtulduğunu kaydetti.

Yazar Dilipak konferans sonunda soruları yanıtlarken, kitaplarını imzaladı. Ayrıca Konuşmasının sonunda Dilipak'a Başkan Tutal tarafından hediye takdim edildi.