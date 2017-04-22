Yazar Ahmet Ümit: "Bize düşen birbirimizi kucaklamak"



KAYSERİ - İmza günü için Kayseri'ye gelen ünlü polisiye yazarı Ahmet Ümit, referandum sürecine dair, "Bize düşen tek şey herkesin birbiri ile kucaklaşması ve barış sürecinin başlaması" dedi.

Bir kitabevinde okurları ile bir araya gelen polisiye roman yazarı Ahmet Ümit, referandum sürecindeki ayrışmaların, bir yazar olarak kendisini rahatsız ettiğini söyledi. "Artık birbirimizi düşman olmaktan bu ülkeye sahip çıkalım; güzel ülkemizin güzel insanları olalım" diyen Ahmet Ümit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye farklılıkları ile var"

"57 yaşımdayım ve Türkiye'de hiçbir zaman son derece huzur içinde olduğumuz bir dönemi hatırlamıyorum. Şu anda biraz fazla kamplaşmanın olduğu bir dönemden geçiyoruz, bu beni çok rahatsız ediyor. Çünkü biliyorum ki bu ülke her zaman farklılıkları ile vardır. Bu ülkede dindarlar, laikler, Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, birbirlerinin haklarını savundukları sürece bu ülke barış içinde yaşar. Ama bölündüğümüz, ötekileştirdiğimiz, birbirimize düşman olduğumuz sürece bu ülke zayıflar. Yapılması gereken şey çok açık, derhal bir rahatlama, normalleşme, barış, birbirimizi anlama, bizim gibi düşünmeyeni düşman saymama, bizim gibi düşünmeyen insanlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmadan onları öteleme, bunlar kötüdür, vatan hainidir, demek yerine tam tersine hep beraber el ele verip ülkeyi kalkındırma dönemine girmeliyiz, çünkü sorunlar çok fazla."

Başkomser Nevzat Ekim ayında yine geliyor

Yeni kitabının da en geç Ekim ayında okurlarla buluşacağı müjdesini veren Yazar Ahmet Ümit, Karanlıkta Koşanlar, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir,Kavim, İstanbul Hatırası, Sultanı Öldürmek ve Beyoğlu'nun En Güzel Abisi kitaplarında yer alan kurgusal karakter Başkomser Nevzat ve ekibinin de, yeni kitabında tekrar boy göstereceğini sözlerine ekledi.

(SK)